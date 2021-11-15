ЕС намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер».
ЕС намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер»
  • AP

Об этом министр заявил на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Отмечается, что санкции также введут против властей Мали.

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране. Помимо этого, есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы «Вагнер», — цитирует его ТАСС.

По словам французского министра, причиной ограничений против ЧВК является то, что данная группа якобы вмешивается в иностранные конфликты и «ведёт дестабилизирующую активность».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти не имеют отношения к сотрудничеству Мали с частными компаниями.

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