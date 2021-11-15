ЕС намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер».

Об этом министр заявил на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Отмечается, что санкции также введут против властей Мали.

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране. Помимо этого, есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы «Вагнер», — цитирует его ТАСС.

По словам французского министра, причиной ограничений против ЧВК является то, что данная группа якобы вмешивается в иностранные конфликты и «ведёт дестабилизирующую активность».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти не имеют отношения к сотрудничеству Мали с частными компаниями.