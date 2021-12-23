США отказываются публично отвечать на российские предложения по безопасности

В Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не собираются публично отвечать на российские предложения по гарантиям безопасности.

Об этом в ходе телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы не планируем вести переговоры на публике. Нам это не кажется конструктивным. В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом. Мы не собираемся отвечать на каждое их предложение или комментарии, в том числе от российского президента», — цитирует его РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.