В США заявили, что прогресс на переговорах с Россией возможен при деэскалации

Высокопоставленный представитель администрации США в телефонном брифинге заявил, что прогресс на переговорах с Россией возможен при деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации», — приводит ТАСС его слова.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.