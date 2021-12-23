Сенатор Косачёв заявил о деградации ситуации с безопасностью в Европе за последние годы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что ситуация в сфере безопасности в Европе за последние годы деградировала радикальным образом.

«По состоянию на сегодня мы говорим о полномасштабном кризисе и о том, что ситуация в сфере безопасности, поделённая самим существованием блока НАТО на привилегированную для членов НАТО и остаточную для всех остальных, — эта безопасность радикальным образом деградировала», — сказал Косачёв.

По его словам, последние годы Россию пытались поставить перед свершившимися фактами неких решений, которые принимались единолично либо США, либо их союзниками по НАТО, но без какого-либо учёта российских интересов.

«При этом нам всё время говорили, что Запад несёт некую особую ответственность за состояние дел в Европе и мире в целом и что те решения, которые Запад вырабатывает и предлагает международному сообществу, якобы вырабатываются в общих и коллективных интересах... Но, помимо риторики, существует реальная ситуация и реальная политика», — сказал Косачёв.

По его словам, если сравнивать то, как выглядела политика безопасности в Европе «30, 20, десять лет назад» и сейчас, то налицо отрицательная динамика.

Он отметил, что Россия предложила чёткие параметры возможных договорённостей о том, как безопасность в Европе «всё-таки по-настоящему реально укрепить». Также Косачёв обратил внимание на пока не очень определённое, но тем не менее внушающее надежды согласие США начать обсуждать российские предложения.

«Это ещё не исход ситуации. И разумеется, переговоры будут как минимум очень трудными, а возможно, и безрезультатными. К сожалению, и этого сценария исключать не приходится. Но то, что наши предложения не отвергнуты с порога, то, что есть готовность их обсуждать, я считаю признаком намечающейся определённой, пока ещё очень незначительной, но всё-таки нормализации ситуации — и это хорошо», — сказал Косачёв.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.