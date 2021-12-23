Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и Байдена
- Reuters
Он отметил, что это будет зависеть от российско-американских переговоров в Женеве.
«Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики. — RT) услышат от наших американских партнёров», — приводит РИА Новости слова Пескова.
По его словам, главной темой переговоров в Женеве будет обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.