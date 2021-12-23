Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность новой встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Он отметил, что это будет зависеть от российско-американских переговоров в Женеве.

«Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики. — RT) услышат от наших американских партнёров», — приводит РИА Новости слова Пескова.

По его словам, главной темой переговоров в Женеве будет обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.