В МИД России призвали Запад нести ответственность за миграционный кризис на границе ЕС

Страны Запада должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев оттуда, заявил уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Так он прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши в интервью РИА Новости.

«Нельзя забывать и о первопричинах этого (миграционного. — RT) кризиса, почему это всё возникло. А первопричина этого всего — вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона», — сказал сотрудник министерства.

Дипломат напомнил, что некоторые мигранты всё же возвращаются на родину — в частности выходцы из Ирака. Однако другая часть по-прежнему настроена проникнуть на территорию ЕС, и большинство мигрантов предпочитают Германию из-за комфортных условий для ищущих убежища лиц.

По мнению Лукьянцева, в ФРГ вполне могли бы принять беженцев, так как речь идёт о небольшой группе людей. Он добавил, что Польша на такие меры не пойдёт.

«Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц (они не отказываются от этих слов), то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути (мигрантов в ЕС. — RT)», — заявил собеседник издания.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Минском по беженцам.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл отметила, что, по данным международных организаций, на польско-белорусской границе в 2021 году скончался 21 человек.