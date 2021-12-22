Песков назвал ковбойской реальностью ситуацию с отключением RT DE от спутникового вещания в ФРГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в интервью НТВ отключение RT DE от спутникового вещания в Германии, заявил, что в «этой ковбойской реальности» нужно дать понять оппонентам, что такие действия не останутся без последствий.

«В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны и не оставим без последствий», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что блокировка целого СМИ в Европе противоречит и европейскому духу, и всем нормам ОБСЕ. При этом он отметил, что в европейских странах и США на эти «мелочи» теперь не обращают внимания.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.