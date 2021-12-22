Посол России в ФРГ заявил о непрекращающемся давлении на RT DE в Германии

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что остановка вещания RT DE является частью непрекращающегося давлении на канал в Германии.

«С сожалением констатируем, что RT DE испытывает в Германии непрекращающееся давление, имеющее целью воспрепятствовать или максимально осложнить начало работы российской компании на местную аудиторию», — цитирует его в своём Telegram руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

По словам Нечаева, попытки убрать телеканал с информационного поля не вписываются в заявления властей Германии о недопустимости цензуры, а также о защите свободы слова и прессы.

«Попытки устранить сильного конкурента на медийном поле и ограничить доступ к альтернативной и при этом исключительно профессиональной точке зрения на происходящие в мире события явно диссонируют с утверждениями о недопустимости цензуры, о защите свободы слова, прессы и права на получение информации», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.