Посол России в ФРГ заявил о непрекращающемся давлении на RT DE в Германии

Короткая ссылка
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что остановка вещания RT DE является частью непрекращающегося давлении на канал в Германии.
Посол России в ФРГ заявил о непрекращающемся давлении на RT DE в Германии
  • ©RT

«С сожалением констатируем, что RT DE испытывает в Германии непрекращающееся давление, имеющее целью воспрепятствовать или максимально осложнить начало работы российской компании на местную аудиторию», — цитирует его в своём Telegram руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

По словам Нечаева, попытки убрать телеканал с информационного поля не вписываются в заявления властей Германии о недопустимости цензуры, а также о защите свободы слова и прессы.

«Попытки устранить сильного конкурента на медийном поле и ограничить доступ к альтернативной и при этом исключительно профессиональной точке зрения на происходящие в мире события явно диссонируют с утверждениями о недопустимости цензуры, о защите свободы слова, прессы и права на получение информации», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить