СБ ООН принял резолюцию США о разрешении гумпомощи Афганистану

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Совбез ООН принял резолюцию США о том, что выплата денег на оказание гуманитарной помощи Афганистану не нарушает обязательств для государств заморозить активы «Талибана»*.
СБ ООН принял резолюцию США о разрешении гумпомощи Афганистану
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, документ был принят единогласно.

«Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных человеческих потребностей в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015)», — говорится в документе.

Пункт 1(а), который упоминается в резолюции, обязывал страны немедленно заморозить активы талибов и лиц и структур, связанных с ними.

В ноябре постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.

В Белом доме отмечали, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

Президент России Владимир Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в международных структурах.

Он выразил опасение, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы «зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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