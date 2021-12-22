СБ ООН принял резолюцию США о разрешении гумпомощи Афганистану
- Reuters
Как пишет РИА Новости, документ был принят единогласно.
«Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных человеческих потребностей в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015)», — говорится в документе.
Пункт 1(а), который упоминается в резолюции, обязывал страны немедленно заморозить активы талибов и лиц и структур, связанных с ними.
В ноябре постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.
В Белом доме отмечали, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.
Президент России Владимир Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в международных структурах.
Он выразил опасение, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы «зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.