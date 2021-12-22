Кабмин Франции высказался по поводу ситуации с RT после переговоров Путина и Макрона

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Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь высказался о ситуации с RT, после того как президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал во Франции.
Кабмин Франции высказался по поводу ситуации с RT после переговоров Путина и Макрона
  • © JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Что касается канала RT, насколько мне известно, во Франции нет изменений в позиции, канал продолжает работать во Франции, другой информации у меня нет», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос журналистки о позиции Парижа по работе телеканала RT, сотрудникам которого не дают аккредитаций на брифинги и другие мероприятия правительства Франции.

Ранее Путин во время беседы с Макроном выразил надежду «на предоставление RT таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России».

В ноябре руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала.

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