Кабмин Франции высказался по поводу ситуации с RT после переговоров Путина и Макрона

Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь высказался о ситуации с RT, после того как президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал во Франции.

«Что касается канала RT, насколько мне известно, во Франции нет изменений в позиции, канал продолжает работать во Франции, другой информации у меня нет», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос журналистки о позиции Парижа по работе телеканала RT, сотрудникам которого не дают аккредитаций на брифинги и другие мероприятия правительства Франции.

Ранее Путин во время беседы с Макроном выразил надежду «на предоставление RT таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России».

В ноябре руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала.