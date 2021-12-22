Financial Times: танкеры с СПГ сменили курс на Европу из-за роста цен на газ

Короткая ссылка
Направлявшиеся в Азию танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) сменили курс в сторону Европы на фоне роста цен на газ. Об этом сообщает газета Financial Times.
Financial Times: танкеры с СПГ сменили курс на Европу из-за роста цен на газ
  • © LEX VAN LIESHOUT / ANP
  • AFP

«Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков», — говорится в материале.

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить