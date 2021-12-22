Financial Times: танкеры с СПГ сменили курс на Европу из-за роста цен на газ

Направлявшиеся в Азию танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) сменили курс в сторону Европы на фоне роста цен на газ. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков», — говорится в материале.

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение о росте цен на газ в Европе.