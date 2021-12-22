В МИД России объяснили обнародование направленных США документов о безопасности

Российские дипломаты обнародовали проекты направленных США документов о гарантиях безопасности для того, чтобы избежать манипуляций в СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для того чтобы исключить какие-либо манипуляции, для того чтобы эта работа была действительно открытой, учитывая то, что происходит сейчас в сфере безопасности, мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам. Неужели это плохо?» — заявила она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Захарова уточнила, что сначала документы были переданы по дипломатическим каналам для ознакомления и обратной связи.

«Но мы же знаем наших американских партнёров, мы же знаем, что они всегда... Не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе», — аргументировала представитель МИД публикацию предложений в открытом доступе.

Ранее в Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.