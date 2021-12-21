Блинкен заявил об отсутствии планов новых встреч Байдена и Путина
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«Нет планов делать это сейчас», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что переговоры должны идти «на фоне деэскалации ситуации», имея в виду ситуацию вокруг Украины.
Ранее Путин рассказал, что Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.