Блинкен заявил об отсутствии планов новых встреч Байдена и Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящий момент проведение новых встреч президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным не планируется.

«Нет планов делать это сейчас», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что переговоры должны идти «на фоне деэскалации ситуации», имея в виду ситуацию вокруг Украины.

Ранее Путин рассказал, что Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.