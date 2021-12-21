В Чехии прокомментировали приостановку поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа

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Войтех Меравы, представитель компании NET4GAS, которая является оператором международной транспортировки газа в Чехию, заявил, что приостановка поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа не повлияла на получение данного вида топлива в республике.
В Чехии прокомментировали приостановку поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа
  • © AP Photo / Sergei Grits

«Приостановка поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа может оказать лишь очень незначительное влияние на потоки газа в Чехию, поскольку республика получает этот вид топлива в основном по другим транспортным маршрутам, в частности по трубопроводу «Северный поток — 1», — приводит РИА Новости заявление представителя оператора.

Меравы пояснил, что в последнее время снижение поставок в Чехию не ожидается.

«Тот факт, что некоторые зарезервированные транспортные мощности не используются в течение определенного периода, не означает, что существующие обязательства по поставкам не выполняются», — объяснил представитель компании.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу Ямал — Европа идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Накануне стало известно, что начались реверсные поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу. 

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