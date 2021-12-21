Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил проекты о гарантиях безопасности.

«Приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также лидеры стран продолжили обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на Европейском континенте.

Ранее в Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.