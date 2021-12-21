Российский президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

8 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции.

Согласно закону, полиции даётся право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

В середине декабря МВД России подготовило проект приказа, устанавливающий правила вскрытия автомобилей полицией в случае необходимости.

Граждан предлагается уведомлять по интернету, почте или телефону.