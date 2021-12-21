Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции.
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

8 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции.

Согласно закону, полиции даётся право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

В середине декабря МВД России подготовило проект приказа, устанавливающий правила вскрытия автомобилей полицией в случае необходимости.

Граждан предлагается уведомлять по интернету, почте или телефону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить