МВД определило порядок уведомления владельцев о вскрытии полицией их машин

МВД России подготовило проект приказа, устанавливающий правила вскрытия автомобилей полицией в случае необходимости.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Граждан предлагается уведомлять по интернету, почте или телефону.

«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие», — говорится в документе.

Уточняется, что собственник информируется о каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

В декабре 2020 года Госдума приняла закон о конфиденциальности данных оперативников и их деятельности.