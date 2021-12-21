Турецкая лира укрепилась в полтора раза за сутки после рекордного падения

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Турецкая валюта укрепилась в 1,5 раза, до 11—12 лир за доллар, после падения накануне до 18,4 лиры, сообщает РИА Новости.
Турецкая лира укрепилась в полтора раза за сутки после рекордного падения
  • © REUTERS/Cagla Gurdogan

На прошлой неделе Центробанк Турции принял решение снизить учётную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение турецкой лиры. Также на время была приостановлена работа биржи Стамбула.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых мерах по противодействию волатильности курса. Он отметил, что правительство предоставит экспортёрам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов. 

Также Эрдоган заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

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