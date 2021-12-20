Белый дом заявил о необходимости деэскалации для улучшения отношений России и США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что существенный прогресс в отношениях России и Соединённых Штатов может произойти только в условиях деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Reuters

«Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — пишет пресс-служба. По его словам, любой диалог проходит в полной координации с европейскими союзниками и партнёрами. «Он (Салливан. — RT)... отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — заключается в тексте. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с Салливаном.