Белый дом заявил о необходимости деэскалации для улучшения отношений России и США

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что существенный прогресс в отношениях России и Соединённых Штатов может произойти только в условиях деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Белый дом заявил о необходимости деэскалации для улучшения отношений России и США
  • Reuters

«Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — пишет пресс-служба.

По его словам, любой диалог проходит в полной координации с европейскими союзниками и партнёрами.

«Он (Салливан. — RT)... отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — заключается в тексте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с Салливаном.

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