Белый дом заявил о необходимости деэскалации для улучшения отношений России и США
- Reuters
«Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — пишет пресс-служба.
По его словам, любой диалог проходит в полной координации с европейскими союзниками и партнёрами.
«Он (Салливан. — RT)... отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — заключается в тексте.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с Салливаном.