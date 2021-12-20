Киселёв заявил о готовности России ответить при пересечении Западом красных линий

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил BBC, что Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдёт красные линии.

«100%. Потому что для России это вопрос жизни и смерти», — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос, готова ли Россия применить силу «для защиты этих красных линий».

7 декабря российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом. В ходе беседы глава России назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.

Также заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что российская сторона соразмерно ответит, если страны НАТО разместят на своей территории ударные средства.