Россия соразмерно ответит на размещение странами НАТО у себя ударных средств

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона соразмерно ответит, если страны НАТО разместят на своей территории ударные средства.
Россия соразмерно ответит на размещение странами НАТО у себя ударных средств
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнёров», — сказал Грушко.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и США не отреагируют на требование российской стороны о гарантиях безопасности, то это может привести к новому витку конфронтации.

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