Россия соразмерно ответит на размещение странами НАТО у себя ударных средств

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона соразмерно ответит, если страны НАТО разместят на своей территории ударные средства.

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнёров», — сказал Грушко.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и США не отреагируют на требование российской стороны о гарантиях безопасности, то это может привести к новому витку конфронтации.