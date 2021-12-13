МИД России предупредил о последствиях при отсутствии со стороны НАТО гарантий безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и США не отреагируют на требование российской стороны о гарантиях безопасности, то это может привести к новому витку конфронтации.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведёт к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент Россия придерживается одностороннего моратория в данном вопросе, однако отсутствие прогресса в сложившейся ситуации может привести к новому витку конфронтации.

«То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», — пояснил Рябков.

Он добавил, что другая сторона уже просто не реагирует на российские предложения.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.