Президент Польши Дуда обвинил Москву в поддержке миграционного кризиса на границе

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Польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Литвы и Украины в Ивано-Франковской области заявил, что подозревает Россию в поддержке и влиянии на миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Президент Польши Дуда обвинил Москву в поддержке миграционного кризиса на границе
  • AP

Об этом сообщает Интерфакс.

«Без сомнения, он (миграционный кризис. — RT) поддерживается Москвой», — сказал Дуда, отметив, что «никто не сомневается в том, что данные действия скоординированы» с российской стороной.

Он также выразил уверенность в том, что кризис на польско-белорусской границе «был спровоцирован режимом в Белоруссии».

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.

В конце ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.

В Белоруссии ранее заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе.

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