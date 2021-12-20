Президент Польши Дуда обвинил Москву в поддержке миграционного кризиса на границе
- AP
Об этом сообщает Интерфакс.
«Без сомнения, он (миграционный кризис. — RT) поддерживается Москвой», — сказал Дуда, отметив, что «никто не сомневается в том, что данные действия скоординированы» с российской стороной.
Он также выразил уверенность в том, что кризис на польско-белорусской границе «был спровоцирован режимом в Белоруссии».
В свою очередь, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.
В конце ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.
В Белоруссии ранее заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе.