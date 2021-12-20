В МИД России не располагают данными о форме и содержании ответа США по безопасности

Москва не располагает данными о форме и содержании возможного ответа Вашингтона на переданные документы о гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Пока нет понимания, в какой форме возможен ответ и в чём он может состоять. Мы можем только высказывать предположения, исходя из публичных сигналов, но давайте дождёмся в той или иной форме ответа», — приводит ТАСС его слова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия на данный момент не получила субстантивного ответа от стран Запада по переданным ранее российской стороной гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.