Гаврилов не исключил военно-технического ответа при наступлении НАТО на «больные точки»

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Россия будет вынуждена дать военно-технический ответ при продолжении наступления НАТО на «больные точки» в двусторонних отношениях. С таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов не исключил военно-технического ответа при наступлении НАТО на «больные точки»
  • Reuters

«Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться», — приводит РИА Новости его слова.

Гаврилов уточнил, что разговор между сторонами должен быть серьёзный, необходимо предпринимать конкретные политические действия.

«В противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — подытожил дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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