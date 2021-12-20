CNN: Байден поручил за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину

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По информации источников CNN, американский президент Джо Байден поручил своим подчинённым в четырёхнедельный срок предотвратить якобы возможное «вторжение» России на Украину.
CNN: Байден поручил за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину
  • Reuters

Телеканал утверждает, что президент США поручил своей команде использовать все возможные инструменты, чтобы «сдержать» Россию от предполагаемого «вторжения» на Украину.

«Наши действия очень просчитаны. Но у нас есть только почти четырёхнедельный срок с этого момента», — заявил высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложными сообщения о желании России напасть на Украину.

Байден утверждал, что Соединённые Штаты направят войска в страны НАТО при «вторжении» России на Украину.

Российский президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.

Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.

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