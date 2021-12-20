CNN: Байден поручил за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину
- Reuters
Телеканал утверждает, что президент США поручил своей команде использовать все возможные инструменты, чтобы «сдержать» Россию от предполагаемого «вторжения» на Украину.
«Наши действия очень просчитаны. Но у нас есть только почти четырёхнедельный срок с этого момента», — заявил высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложными сообщения о желании России напасть на Украину.
Байден утверждал, что Соединённые Штаты направят войска в страны НАТО при «вторжении» России на Украину.
Российский президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.
Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.