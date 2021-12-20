CNN: Байден поручил за четыре недели предотвратить «вторжение» России на Украину

По информации источников CNN, американский президент Джо Байден поручил своим подчинённым в четырёхнедельный срок предотвратить якобы возможное «вторжение» России на Украину.

Телеканал утверждает, что президент США поручил своей команде использовать все возможные инструменты, чтобы «сдержать» Россию от предполагаемого «вторжения» на Украину.

«Наши действия очень просчитаны. Но у нас есть только почти четырёхнедельный срок с этого момента», — заявил высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложными сообщения о желании России напасть на Украину.

Байден утверждал, что Соединённые Штаты направят войска в страны НАТО при «вторжении» России на Украину.

Российский президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном «нападении» России на Украину.

Как подчеркнул глава государства, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, при этом она вправе обеспечивать свою безопасность.