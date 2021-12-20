Чижов рассказал о реакции Европы на предложения России по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, заявил в интервью «Известиям» постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Реакция (ЕС. — RT), наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая», — заявил Чижов.

По его словам, Европейский союз может сыграть в предстоящих переговорах по гарантиям безопасности в Евро-Атлантическом регионе «поддерживающую роль».

Западные партнёры, в том числе Соединённые Штаты, «сигнализируют» России о своей готовности к переговорам, заключил Чижов.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен участвовать в дискуссиях о гарантиях безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить