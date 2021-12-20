Чижов рассказал о реакции Европы на предложения России по гарантиям безопасности

Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, заявил в интервью «Известиям» постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Реакция (ЕС. — RT), наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая», — заявил Чижов.

По его словам, Европейский союз может сыграть в предстоящих переговорах по гарантиям безопасности в Евро-Атлантическом регионе «поддерживающую роль».

Западные партнёры, в том числе Соединённые Штаты, «сигнализируют» России о своей готовности к переговорам, заключил Чижов.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен участвовать в дискуссиях о гарантиях безопасности.