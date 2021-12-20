Боррель: Евросоюз должен участвовать в дискуссиях о гарантиях безопасности

Европейский союз должен участвовать в предложенных Россией дискуссиях по выработке гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом написал в своём блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — написал Боррель.

Он также напомнил, что Хельсинкский заключительный акт 1975 года и Парижская хартия для новой Европы 1990 года заложили ключевые принципы построения европейской безопасности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.