Замглавы МИД Грушко призвал НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы

Замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

По словам дипломата, в противном случае альянсу придётся иметь дело с военно-технической альтернативой.

«У них есть два пути. Первое: по-серьёзному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Грушко также заверил иностранных партнёров в том, что Россия обладает достаточными техническими возможностями для обеспечения собственной военной безопасности.