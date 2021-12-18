Замглавы МИД Грушко призвал НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы

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Замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.
Замглавы МИД Грушко призвал НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы
  • AP

По словам дипломата, в противном случае альянсу придётся иметь дело с военно-технической альтернативой. 

«У них есть два пути. Первое: по-серьёзному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Грушко также заверил иностранных партнёров в том, что Россия обладает достаточными техническими возможностями для обеспечения собственной военной безопасности.

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