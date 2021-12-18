Грушко: у России достаточно возможностей для обеспечения военной безопасности

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Россия обладает достаточными техническими возможностями для обеспечения собственной военной безопасности, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко: у России достаточно возможностей для обеспечения военной безопасности
  • Reuters

«У нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надёжно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами. Это факт, который признают наши партнёры», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По словам российского дипломата, в НАТО сейчас пытаются нейтрализовать те преимущества Москвы, которые они видят.

Грушко выразил надежду, что альянс не «заболтает» российские предложения по гарантиям безопасности.

Речь идёт об опубликованных 17 декабря российским МИД проектах договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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