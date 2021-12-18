Грушко: Россия надеется, что НАТО не «заболтает» предложения по гарантиям безопасности
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Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
«Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо «заболтать», — заявил Грушко.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.