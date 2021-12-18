Грушко: Россия надеется, что НАТО не «заболтает» предложения по гарантиям безопасности

Заместитель российского министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва надеется, что НАТО не «заболтает» российские предложения по гарантиям безопасности.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо «заболтать», — заявил Грушко.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.