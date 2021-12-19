Грушко: предложения России по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки
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«Они как раз составлены таким образом, чтобы всё было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные. Но мы исходим из того, что сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намёки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами — это просто не работает, что надо просто сесть и поговорить. Вот наши интересы», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.