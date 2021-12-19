Грушко: предложения России по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат никакой скрытой повестки.

«Они как раз составлены таким образом, чтобы всё было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные. Но мы исходим из того, что сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намёки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами — это просто не работает, что надо просто сесть и поговорить. Вот наши интересы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.