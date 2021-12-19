В Швейцарии объяснили быструю выдачу россиянина Клюшина Соединённым Штатам

Короткая ссылка
Официальный представитель Федерального ведомства юстиции Швейцарии Ингрид Райзер объяснила, почему швейцарские власти выдали российского предпринимателя Владислава Клюшина в США, не дожидаясь итогов рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
В Швейцарии объяснили быструю выдачу россиянина Клюшина Соединённым Штатам
  • AP

Как она заявила ТАСС, постановление Федерального суда, касающееся экстрадиции россиянина, является «решением прямого действия». 

«Решение швейцарского Федерального суда является решением прямого действия. Простое объявление [о подаче жалобы в ЕСПЧ] или даже сама жалоба ничего не меняют», — отметила она.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.

Пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что данное решение является очередным эпизодом «охоты» США на россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить