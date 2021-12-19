В Швейцарии объяснили быструю выдачу россиянина Клюшина Соединённым Штатам
- AP
Как она заявила ТАСС, постановление Федерального суда, касающееся экстрадиции россиянина, является «решением прямого действия».
«Решение швейцарского Федерального суда является решением прямого действия. Простое объявление [о подаче жалобы в ЕСПЧ] или даже сама жалоба ничего не меняют», — отметила она.
Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.
18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.
Пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что данное решение является очередным эпизодом «охоты» США на россиян.