В Швейцарии объяснили быструю выдачу россиянина Клюшина Соединённым Штатам

Официальный представитель Федерального ведомства юстиции Швейцарии Ингрид Райзер объяснила, почему швейцарские власти выдали российского предпринимателя Владислава Клюшина в США, не дожидаясь итогов рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как она заявила ТАСС, постановление Федерального суда, касающееся экстрадиции россиянина, является «решением прямого действия».

«Решение швейцарского Федерального суда является решением прямого действия. Простое объявление [о подаче жалобы в ЕСПЧ] или даже сама жалоба ничего не меняют», — отметила она.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.

Пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что данное решение является очередным эпизодом «охоты» США на россиян.