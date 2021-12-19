Посольство России назвало выдачу Швейцарией Клюшина в США эпизодом «охоты» на россиян
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«Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах», — цитирует его ТАСС.
Он также подчеркнул, что российская сторона глубоко разочарована решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии.
Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.
18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.