Посольство России назвало выдачу Швейцарией Клюшина в США эпизодом «охоты» на россиян

Пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что решение швейцарских властей выдать российского предпринимателя Владислава Клюшина Соединённым Штатам является очередным эпизодом «охоты» на россиян.

«Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что российская сторона глубоко разочарована решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии.

Ранее суд в Швейцарии подтвердил решение об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина в Соединённые Штаты.

18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.