Сенатор Цеков прокомментировал отказ Столтенберга от конференции с Россией о сферах влияния

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции с Россией о сферах влияния.
Сенатор Цеков прокомментировал отказ Столтенберга от конференции с Россией о сферах влияния
  • AP

«НАТО, к сожалению, продолжает антироссийский курс… Они вообще не понимают, что речь идёт о безопасности не только для нас. Не только мы хотим жить в безопасном мире, и то, что мы предлагаем, — это безопасность не только для нас, но и для Европы и всего мирового сообщества», — сказал сенатор.

Он отметил, что генсек НАТО в принципе торпедирует «любые предложения и любые возможности снятия напряжённости между НАТО и Россией», но добавил, что не считает возможность диалога исчерпанной. 

«Столтенберг является генеральным секретарём НАТО, но есть ещё страны, которые входят в альянс, есть ведущие государства. И последнее слово за ними. Если они скажут, что надо вести диалог и соглашаться с тем, что предлагает Россия, со всеми предложениями или с частью из них, то это как раз и будет тот диалог, на который мы рассчитываем», — заключил Цеков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проведение конференции о сферах влияния держав было бы шагом назад для альянса.

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