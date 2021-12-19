Генсек НАТО выступил против проведения конференции с Россией о сферах влияния

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Проведение конференции о сферах влияния держав было бы шагом назад для НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО выступил против проведения конференции с Россией о сферах влияния
  • AP

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем не верное направление», — приводит Journal de Dimanche ответ Столтенберга на соответствующий вопрос.

Вместе с этим он высказался за диалог с российской стороной, в том числе по поводу укрепления доверия и контроля над вооружениями.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко призвал страны НАТО серьёзно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

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