Вдова дипломата Карлова рассказала о своём муже

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Вдова погибшего в 2016 году в Анкаре российского дипломата Андрея Карлова Марина Карлова рассказала, каким был её муж.

Она рассказала, что после поступления в МГИМО Карлов выучил корейский язык и страной его первой командировки стала КНДР.

По её словам, их семья очень полюбила Северную Корею, проведя там в общей сложности 16 лет.

«После КНДР была командировка в Турцию. Эту страну мы тоже полюбили. Турецкие граждане всегда относились к нам с большой теплотой», — цитирует РИА Новости Карлову.

Она добавила, что все свои усилия её муж направлял на защиту интересов России.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства. Полиция ликвидировала нападавшего на месте. Им оказался 22-летний бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого уволили из органов безопасности после попытки вооружённого переворота в Турции в июле 2016 года.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.

Позднее, в 2019 году, глава СК России Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства  российского дипломата.

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