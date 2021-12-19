Вдова дипломата Карлова рассказала о своём муже

Вдова погибшего в 2016 году в Анкаре российского дипломата Андрея Карлова Марина Карлова рассказала, каким был её муж.

Она рассказала, что после поступления в МГИМО Карлов выучил корейский язык и страной его первой командировки стала КНДР.

По её словам, их семья очень полюбила Северную Корею, проведя там в общей сложности 16 лет.

«После КНДР была командировка в Турцию. Эту страну мы тоже полюбили. Турецкие граждане всегда относились к нам с большой теплотой», — цитирует РИА Новости Карлову.

Она добавила, что все свои усилия её муж направлял на защиту интересов России.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства. Полиция ликвидировала нападавшего на месте. Им оказался 22-летний бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого уволили из органов безопасности после попытки вооружённого переворота в Турции в июле 2016 года.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.

Позднее, в 2019 году, глава СК России Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства российского дипломата.