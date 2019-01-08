Вдова Карлова прокомментировала начало первого слушания по делу об убийстве посла

Вдова посла России в Турции Андрея Карлова в беседе с Пятым каналом прокомментировала начало первого слушания по делу об убийстве дипломата в Анкаре.

«Я не буду участвовать в этом процессе, потому что для меня это морально тяжело. Мои интересы по доверенности представляет сотрудник посольства России в Турции», — заявила Марина Карлова.

По её словам, особых прогнозов нет, поскольку она никогда не участвовала в подобных процессах.

Карлова не исключила, что это продлится очень долго.

«28 человек — должны доказать их вину. Думаю, будет целый ряд процессов по этому делу и в конце концов, может быть, через полгода-год, мы узнаем, что произошло на самом деле», — отметила она.

В середине ноября в Турции заявили о завершении следствия по делу об убийстве посла Карлова.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.