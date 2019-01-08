В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла Карлова

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Первое слушание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова началось в Анкаре.
В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла Карлова
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, прокуратура Анкары в конце ноября направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение, по этому делу проходят 28 подозреваемых.

По словам судьи, некоторые из подозреваемых находятся за рубежом, в связи с этим они не предстанут во вторник, 8 января, перед судом.

На скамье подсудимых оказались в общей сложности 18 подозреваемых, четверо из них находятся в тюрьме и участвуют в судебном процессе посредством видеосвязи.

В середине ноября в Турции заявили о завершении следствия по делу об убийстве посла Карлова.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

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