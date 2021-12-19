Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о «ловушке» для взаимоотношений Москвы и Анкары

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара сохранили дружбу между государствами и не угодили в ловушку, поставленную организаторами убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства», — заявил глава турецкого МИД в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что преступление в отношении Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу.

«Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», — заключил он.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства. Полиция ликвидировала нападавшего на месте. Им оказался 22-летний бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого уволили из органов безопасности после попытки вооружённого переворота в Турции в июле 2016 года.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.

Позднее, в 2019 году, глава СК России Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства российского дипломата.