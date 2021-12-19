Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о «ловушке» для взаимоотношений Москвы и Анкары
«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства», — заявил глава турецкого МИД в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что преступление в отношении Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу.
«Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», — заключил он.
Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства. Полиция ликвидировала нападавшего на месте. Им оказался 22-летний бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого уволили из органов безопасности после попытки вооружённого переворота в Турции в июле 2016 года.
В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.
Позднее, в 2019 году, глава СК России Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства российского дипломата.