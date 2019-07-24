В СК рассказали об обстоятельствах подготовки убийства посла Карлова

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о выясненных обстоятельствах подготовки убийства посла России в Турции Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году в Анкаре.
В СК рассказали об обстоятельствах подготовки убийства посла Карлова
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По словам Бастрыкина, следователи восстановили маршрут передвижения исполнителя убийства — сотрудника полиции Турции Мевлюта Мерта Алтынташа.

«Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства», — сказал председатель СК «Российской газете».

Перед убийством Алтынташ обратился в больницу за справкой для освобождения от работы.

«Алтынташ забронировал 19 декабря отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия и заранее приезжал туда для изучения обстановки», — уточнил глава ведомства, подчеркнув, что убийца оделся в деловой костюм в номере отеля, после чего взял оружие и прошёл в центр по служебному удостоверению незадолго до прибытия Карлова.

Досмотр преступник миновал.

«Дальнейшие события известны всем. Есть ещё и другие вопросы, интересующие российское следствие по этому делу, но пока о них говорить преждевременно», — сказал Бастрыкин.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу об убийстве.

Вдова посла в беседе с Пятым каналом прокомментировала начало первого слушания по делу об убийстве дипломата.

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