Грушко: Россия будет добиваться от НАТО своего видения построения безопасности

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Россия будет добиваться от НАТО того видения выстраивания европейской безопасности, которое видит Москва, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко: Россия будет добиваться от НАТО своего видения построения безопасности
  • Reuters

«Тем не менее мы будем добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы её сформулировали», — цитирует Грушко РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.

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