Грушко: Россия будет добиваться от НАТО своего видения построения безопасности

Россия будет добиваться от НАТО того видения выстраивания европейской безопасности, которое видит Москва, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Тем не менее мы будем добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы её сформулировали», — цитирует Грушко РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.