Грушко назвал альтернативу предложениям России по безопасности
- Reuters
«Если этого не получится, то мы уже обозначили — тогда мы тоже перейдём вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», — сказал Грушко в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Согласно им, Россия и НАТО, в частности, обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.
В администрации президента США отметили, что Вашингтон передаст Москве свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.