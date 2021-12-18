Грушко назвал альтернативу предложениям России по безопасности

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал режим создания контругроз альтернативой предложениям Москвы по безопасности. По его словам, Москва в своих предложениях дала сигнал о готовности говорить о том, чтобы военный сценарий противостояния перевести в политический процесс, который укрепит безопасность всех стран ОБСЕ, Евроатлантики и Евразии.

«Если этого не получится, то мы уже обозначили — тогда мы тоже перейдём вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», — сказал Грушко в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно им, Россия и НАТО, в частности, обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

В администрации президента США отметили, что Вашингтон передаст Москве свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.