Россия предлагает США провести двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

Россия предлагает Соединённым Штатам провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии», — цитирует Рябкова ТАСС.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно им, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.