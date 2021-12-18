Россия предлагает США провести двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

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Россия предлагает Соединённым Штатам провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Россия предлагает США провести двусторонние переговоры по гарантиям безопасности
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«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии», — цитирует Рябкова ТАСС.

17 декабря Министерство иностранных дел России  опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно им, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

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