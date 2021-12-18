Ещё два самолёта Минобороны России доставили гумпомощь в Афганистан

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Три самолёта российского Министерства обороны доставили 36 т гуманитарной помощи в аэропорт Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Три военно-транспортных самолёта Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, проводится эвакуация, в ходе которой из Афганистана будут вывезены 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, обучающихся в российских вузах.

Ранее первый самолёт российского Министерства обороны с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, спецбортами Министерства обороны из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.

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