Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан
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Песков рассказал, что среди эвакуируемых «не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран».
«Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учётом того, что там крайне и крайне неспокойно», — объяснил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что по поручению президента России Владимира Путина три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул. На каждом из них доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.
Этими самолётами будут эвакуированы из Афганистана более 380 человек.
Также посол России заявил, что из Афганистана в Россию на спецбортах российского Минобороны планируется вывезти афганских студентов, зачисленных в российские вузы.