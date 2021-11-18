Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецбортами Министерства обороны из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.

Песков рассказал, что среди эвакуируемых «не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран».

«Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учётом того, что там крайне и крайне неспокойно», — объяснил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что по поручению президента России Владимира Путина три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул. На каждом из них доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.

Этими самолётами будут эвакуированы из Афганистана более 380 человек.

Также посол России заявил, что из Афганистана в Россию на спецбортах российского Минобороны планируется вывезти афганских студентов, зачисленных в российские вузы.