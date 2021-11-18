Посол: афганские студенты записались на рейсы спецбортов в Россию

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Из Афганистана в Россию на спецбортах российского Минобороны планируется вывезти афганских студентов, записавшихся на рейсы.
Посол: афганские студенты записались на рейсы спецбортов в Россию
  • AP

Об этом рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Он отметил, что запланирован вывоз зачисленных в российские вузы афганских студентов.

По его словам, в ближайшее время в Кабул прибудут «ещё две партии спецбортов Минобороны России для доставки гуманитарной помощи».

«Этими самолётами заберут афганских студентов, на рейсы записались почти 900 человек», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул. На каждом из них доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.

Этими самолётами будут эвакуированы из Афганистана более 380 человек.

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