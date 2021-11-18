Российские самолёты эвакуируют из Афганистана более 380 человек по поручению Путина

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Более 380 человек эвакуируют из Афганистана на российских самолётах военно-транспортной авиации по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Российские самолёты эвакуируют из Афганистана более 380 человек по поручению Путина
  • РИА Новости

Отмечается, что три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул.

На каждом российском самолёте в Кабул доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.

Началась посадка эвакуируемых граждан на эти самолёты.

В Минобороны уточнили, что среди эвакуируемых из Кабула — граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает необходимым провести международную донорскую конференцию под эгидой ООН по ситуации в Афганистане. 

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