Российские самолёты эвакуируют из Афганистана более 380 человек по поручению Путина
- РИА Новости
Отмечается, что три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул.
На каждом российском самолёте в Кабул доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.
Началась посадка эвакуируемых граждан на эти самолёты.
В Минобороны уточнили, что среди эвакуируемых из Кабула — граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает необходимым провести международную донорскую конференцию под эгидой ООН по ситуации в Афганистане.