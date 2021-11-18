Небензя: Москва предлагает созвать конференцию по Афганистану под эгидой ООН
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«Считаем целесообразным скорейший созыв под эгидой ООН представительной международной донорской конференции (по Афганистану. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.
Небензя подчеркнул, что основное «бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления» Афганистана должны нести военнослужащие стран, которые находились в стране в течение последних 20 лет.
Ранее российский постпред при ООН заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.