В МИД России рассказали об оказании гуманитарной помощи Афганистану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и вывозе из Афганистана граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.

Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «18 ноября специальными бортами Минобороны России при содействии МЧС России и МИД России в Кабул доставлена первая партия российской гуманитарной помощи весом в 36 тонн (мука, растительное масло и одеяла). Вопросы поставки следующих двух партий гуманитарного груза прорабатываются».

«19 ноября обратными спецрейсами Минобороны России из Кабула в Москву осуществлен вывоз граждан России, Армении, Беларуси и Украины, обратившихся в Посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. Общая численность пассажиров — свыше 200 чел. Вывозные рейсы осуществлены при содействии временного афганского правительства», — говорится в сообщении.

Ранее Шах Султан Акифи, атташе по культуре и образованию Республики Афганистан в Москве, поблагодарил российские власти за оказанную стране гуманитарную помощь.